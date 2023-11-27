В Харьковской области российские военные отбили три атаки украинских националистов в районе сел Ивановка и Синьковка. Южнее подразделения группировки войск «Центр» нанесли мощный удар по позициям боевиков около поселка Белогоровка в ЛНР.

На Краснолиманском направлении работают экипажи башкирского добровольческого танкового батальона. Возможности Т-90 оценивают высоко. Танк мобилен, отлично защищен и оборудован современным прицельным комплексом.

Видео дня

«Хорошая проходимость. 125-мм пушка высокоточная. Даже можно вести огонь с закрытых позиций», - отмечает командир танка с позывным «Мутяк».

Точечные удары наносят артиллеристы группировки войск «Запад» на Купянском направлении. Мощное 152-мм орудие «Гиацинт» способно бить на три десятка километров.

«Задача нашего дивизиона - контрбатарейная борьба, поражение минометных, артиллерийских и реактивных систем. Особенность контрбатарейной борьбы - это комплексирование систем разведки и огневого поражения», - говорит командир гаубичного дивизиона с позывным «Байкал».

Чтобы скорректировать огонь артиллерии, разведчики Западной группировки войск подходят к самой линии боевого соприкосновения. Для выявления целей используют разведывательные квадракоптеры, а для уничтожения - дроны-камикадзе.

«Выезжаем на позицию. Если есть цель, а она всегда есть, связываемся с артиллерией и наносим огневое поражение. Чаще всего - это личный состав противника, легковая техника и наблюдательные пункты», - рассказывает разведчик с позывным «Фрол».

Выставив дозорных, морпехи прорываются вперед. Для маскировки используют дымовую завесу. Лесополосу с двумя опорными пунктами боевиков заняли практически без единого выстрела. Противник отошел без сопротивления. Так, один за другим подразделения морской пехоты Балтийского и Тихоокеанского флотов берут под контроль «опорники» на Южно-Донецком направлении.

В любую погоду и в любое время суток несут боевое дежурство экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они выполняют патрулирование и прикрывают действия наземных подразделений. На Херсонском направлении в ходе одного из боевых вылетов авиационными бомбами были уничтожены блиндажи, личный состав и техника противника.

«Получили координаты. Отработали. Цели поражены. Задача была успешно выполнена», - говорит штурман Сергей.