В Пентагоне обсудят военную стратегию США по России
Совет по оборонной политике Пентагона 5-6 декабря в закрытом режиме обсудит военную стратегию США по России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
По данным агентства, главной темой заседаний станет «сбор, анализ и оценка секретной информации». Их результатом должна стать выработка практических рекомендаций Пентагону по стратегическому планированию и реализации текущей оборонной стратегии на глобальном и региональном уровнях.
Также в повестку встреч войдут секретные брифинги «по угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с текущего момента до 2050 года». На них обсудят «конфиденциальные данные о действиях РФ, полученные за время проведения ею СВО на Украине», отметили в «РИА Новости».
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