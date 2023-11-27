В Пентагоне обсудят военную стратегию США по России

Совет по оборонной политике Пентагона 5-6 декабря в закрытом режиме обсудит военную стратегию США по России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, главной темой заседаний станет «сбор, анализ и оценка секретной информации». Их результатом должна стать выработка практических рекомендаций Пентагону по стратегическому планированию и реализации текущей оборонной стратегии на глобальном и региональном уровнях.