Израиль и ХАМАС согласились продлить гуманитарную паузу в анклаве еще на два дня. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает Al Jazeera.

Данную информацию также подтвердили в ХАМАС. Там отметили, что добиться продления перемирия удалось при «продолжающемся посредничестве Катара и Египта». В палестинском движении добавили, что готовы к продолжению переговоров об освобождении заложников, но пока никаких конкретных договоренностей на этот счет достигнуто не было.