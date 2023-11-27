В США негативно оценили работу американских ЗРК Patriot на Украине
Поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) американские зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались неэффективны для отражения российских ударов. Об этом заявил экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«Украина не имеет какой-либо эффективной системы ПВО. И у США нет систем, которые они могли бы им предложить, несмотря на разговоры о том, что мы собираемся их предоставить. У нас их нет. Мы уже предоставили батарею ЗРК Patriot, которые оказались неэффективным дорогим хламом», — заявил он.
Ранее стало известно, что Киев попросил у западных партнеров системы ПВО на зимний период. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл, что Украина надеется получить в ближайшее время еще один комплекс Patriot.