В США негативно оценили работу американских ЗРК Patriot на Украине

«Украина не имеет какой-либо эффективной системы ПВО. И у США нет систем, которые они могли бы им предложить, несмотря на разговоры о том, что мы собираемся их предоставить. У нас их нет. Мы уже предоставили батарею ЗРК Patriot, которые оказались неэффективным дорогим хламом», — заявил он.