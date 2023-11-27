Стали известны подробности переговоров по продлению перемирия в Газе

Египетские, катарские и американские переговорщики близки к соглашению о продлении перемирия в секторе Газа. Такие подробности переговоров стали известны агентству Reuters.

Стали известны подробности переговоров по продлению перемирия в Газе
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Сообщается, что срок действующего перемирия истекает в понедельник, но на переговорах стороны все еще обсуждают, на какое время будет продлено прекращения огня и какие заключенные будут освобождены в соответствии с ним.

Как отмечает издание, радикальное палестинское движение ХАМАС хочет добиться четырехдневного продления перемирия, в то время как Израиль настаивает на ежедневном продлении.

Ранее ХАМАС назвало условия продления режима прекращения огня. Представители движения заявили, что перемирие будет продлеваться на день за освобождение каждых десяти заложников.

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