Украинский танк Т-64 атаковал село Случовск в Брянской области, которое находится в 900 метрах от границы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По их данным, танк за полчаса дважды выстрелил по населенному пункту снарядами калибра 125 миллиметров. Пострадавших и разрушений при этом нет.

8 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили из танка около 30 снарядов по населенному пункту Случовск. Тогда никто не пострадал, разрушений также удалось избежать. Других подробностей об обстреле из танка не приводится. То же село пытались атаковать из танка 31 октября. Тогда там зафиксировали два выстрела 125-миллиметровыми снарядами, разрушений удалось избежать.