Столтенберг связал основную задачу НАТО с Россией

У НАТО есть две фундаментальные задачи. Первая — это поддержка Украины... Другая важнейшая задача — это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Так как это принесет еще больше страданий, смертей и разрушений, — сказал он.