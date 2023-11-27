В США рассказали об уничтожающем катера ВСУ самолете

Российский двухместный истребитель Су-30СМ, который армия использует в зоне проведения специальной военной операции, успешно уничтожает безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). О применении самолета против морских дронов рассказали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

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«Су-30СМ является многоцелевым самолетом, хорошо сбалансированным для выполнения всех типов задач», — пишет издание.

Отмечается, что разработанный на основе Су-30МКИ самолет унаследовал исключительную маневренность базовой конструкции. Также Су-30СМ оснащен радаром Н011М «Барс», который способен обнаружить цель типа «эсминец» на расстоянии до 120 километров.