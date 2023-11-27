В ОЗХО заявили о применении химоружия Киевом

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский обвинил украинские спецслужбы в применении химоружия против руководителей присоединившихся к России в 2022 году регионов. Заявление было сделано им на заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где чиновник возглавляет российскую делегацию, передает РИА Новости.

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Сообщается, что против новых властей применялись «токсичные химикаты и психотропные вещества».

Также чиновник заявил, что у России есть неопровержимые доказательства существования поставок токсичных химикатов на Украину из США и союзных Штатам стран.