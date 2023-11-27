Замминистра Лысогорский: Киев применил химоружие против глав новых регионов РФ

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский обвинил украинские спецслужбы в применении химоружия против руководителей присоединившихся к России в 2022 году регионов. Заявление было сделано им на заседании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), где чиновник возглавляет российскую делегацию, передает РИА Новости.

В ОЗХО заявили о применении химоружия Киевом
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Сообщается, что против новых властей применялись «токсичные химикаты и психотропные вещества».

Также чиновник заявил, что у России есть неопровержимые доказательства существования поставок токсичных химикатов на Украину из США и союзных Штатам стран.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие на Артемовском и Донецком направлениях. Гагин добавил, что ВСУ используют хлорпикрин. По его словам, перед симптомами отравления военные почувствовали специфический запах в воздухе.

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