Украинское наступление провалилось, обнажив «огромные проблемы» в ВСУ, рассказал немецкий таблоид Bild. Украинские солдаты, которым приходится самостоятельно покупать себе еду и снаряжение, «в гневе из-за действий правительства».

Солдаты ВСУ, с которыми побеседовали журналисты, рассказали, что многим военным приходится добираться на свои позиции на 50-летних советских авто, поскольку бронетранспортеров и внедорожников не хватает. Один из военнослужащих заявил, что солдаты оплачивают ремонт авто и бензин из своей зарплаты.

По его словам, он и его сослуживцы получают по три тысячи евро в месяц, но снаряжение им приходится покупать на свои деньги.

«Еще мы платим за аренду жилья и за еду. Это вызывает гнев», — заявил собеседник издания.

Украинские военные все чаще критикуют непредусмотрительность и тщеславие командиров, при этом каждая бригада «воюет сама за себя». Некоторые солдаты винят Владимира Зеленского и его правительство, отмечая, что рискую жизнью, но в то же время сами оплачивают свое снаряжение. Другие обвиняют именно генералов, отдающих нереалистичные приказы.