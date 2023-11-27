Украинские солдаты продолжают жаловаться на военное руководство страны, президента Владимира Зеленского и нехватку обеспечения. Об этом заявили анонимные военные в интервью немецкой газете Bild

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Собеседники издания утверждают, что иногда солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится оплачивать ремонт техники и топливо из собственного жалованья. Кроме того, военные отмечают отсутствие взаимодействия между бригадами и устаревшие методы ведения боя, используемые старшим офицерским составом.

Также у солдат появляются вопросы, куда идут деньги, которые получает Киев, и почему они вынуждены самостоятельно покупать себе снаряжение. Авторы материала утверждают, что «ряд военнослужащих все больше злится на президента Владимира Зеленского и его правительство».