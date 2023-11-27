Президент Чехии Павел: Украина столкнется с военными трудностями

Предстоящая зима будет для Украины крайне тяжелой, поскольку большинство объектов инфраструктуры в стране разрушены и не восстановлены, заявил президент Чехии Петр Павел.

Павел в интервью газете Corriere della Sera отметил, что контрнаступление является затратным мероприятием, которое требует времени, и организовывать такие шаги дважды или трижды в год невозможно. На фоне всего этого в поддерживающих Украину странах растет неуверенность, признал он.

Поставки боеприпасов ВСУ не достаточны, они не позволяют Украине вести активные боевые действия, констатировал президент Чехии. Кроме того, он заявил, что Запад не сдержал обещание по снабжению ВСУ снарядами для артиллерии, а подготовка летчиков для F-16 не идет достаточно быстро, передает ТАСС.

Президент Чехии добавил, что киевскому режиму, тем не менее, необходимо помогать, поскольку, как полагает глава республики, «единственный язык, который понимает Россия, – это язык силы».