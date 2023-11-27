Появилось видео «огненного дождя» над позициями ВСУ под Авдеевкой

ВС России применили зажигательные снаряды типа 9М22С или 9М28С по позициям Вооруженных сил Украины под Авдеевкой, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он также опубликовал видео того, как ночное небо заполонил «огненный дождь».

И снова находятся умники (в том числе и с нашей стороны), которые пишут о применении фосфора. В этих эрэсах нет фосфора, они изготовлены на основе магния. И никакими конвенциями не запрещены, — добавил военкор.

Ранее Коц заявил, что взятие промзоны в Авдеевке российскими войсками является переломным моментом с психологической точки зрения. По его словам, на этом участке всегда шло жесткое «позиционное бодание», а продвижение казалось невозможным. Теперь же от этой «занозы» удалось избавиться, указал военкор.

Военкор назвал переломный момент Авдеевской операции

Военкор также объяснил, почему российским войскам удается брать под свой контроль такие участки, а ВСУ — нет. По его словам, у ВС РФ уже есть опыт: Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Соледар, Артемовск. Украинская армия при этом не взяла с боем ни одного города.

До этого военный корреспондент Александр Сладков выразил мнение, что Вооруженные силы Украины стали терять уверенность при обороне Авдеевки. Он допустил, что в скором времени бойцы ВСУ покинут населенный пункт.