Появилось видео «огненного дождя» над позициями ВСУ под Авдеевкой

ВС России применили зажигательные снаряды типа 9М22С или 9М28С по позициям Вооруженных сил Украины под Авдеевкой, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он также опубликовал видео того, как ночное небо заполонил «огненный дождь».

И снова находятся умники (в том числе и с нашей стороны), которые пишут о применении фосфора. В этих эрэсах нет фосфора, они изготовлены на основе магния. И никакими конвенциями не запрещены, — добавил военкор.

Ранее Коц заявил, что взятие промзоны в Авдеевке российскими войсками является переломным моментом с психологической точки зрения. По его словам, на этом участке всегда шло жесткое «позиционное бодание», а продвижение казалось невозможным. Теперь же от этой «занозы» удалось избавиться, указал военкор.

Военкор также объяснил, почему российским войскам удается брать под свой контроль такие участки, а ВСУ — нет. По его словам, у ВС РФ уже есть опыт: Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Соледар, Артемовск. Украинская армия при этом не взяла с боем ни одного города.