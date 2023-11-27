Влияние шторма на оборону Крыма оценили

Шторм и отключения электроэнергии не оказывают критичного влияния на обороноспособность Крыма: все военные средства, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО), имеют автономные средства питания. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Влияние шторма на оборону Крыма оценили
© ТАСС

«Непогода оказывает второстепенное влияние на оборону. Все военные средства имеют автономные средства питания, которые срабатывают при отключении сети. Они запитаны, обеспечены электроэнергией и несут боевое дежурство», — подчеркнул Кнутов.

Он также усомнился в том, что противник решится запускать беспилотники или ракеты в шторм, ведь в такую погоду они легко могут сбиться с курса.

«Конечно, и нам такой удар отразить было бы сложнее, потому что часть сил и средств задействована на ликвидацию последствий урагана. Но все средства ПВО у нас оснащены автономными генераторами, так что в целом это все равно не стало бы критичным», — заключил военный эксперт.

Ранее в МЧС сообщили, что сотни тысяч жителей Крыма остались без электричества после мощного шторма.

В воскресенье, 26 ноября, на западное побережье Крыма обрушился шторм с порывами ветра до 40 метров в секунду. Проводится эвакуация около 20 семей, проживающих у побережья. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днем из-за непогоды.

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