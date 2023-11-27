Влияние шторма на оборону Крыма оценили

«Конечно, и нам такой удар отразить было бы сложнее, потому что часть сил и средств задействована на ликвидацию последствий урагана. Но все средства ПВО у нас оснащены автономными генераторами, так что в целом это все равно не стало бы критичным», — заключил военный эксперт.