Стратегический авиазавод по производству БПЛА в Киеве попал под ракетный удар

Стратегический авиазавод в районе аэропорта Жуляны в Киеве , на котором производятся беспилотники для Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский ракетный удар, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев . Об этом пишет РИА Новости .

Как уточнил военный, удар был нанесен ночью в пятницу, 24 ноября. Некоторое время ушло на подтверждение результатов операции — были получены видеокадры взрывов. «Попадания пришлись по "Заводу 410", известному как завод гражданской авиации. По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нужд ВСУ», — подчеркнул Лебедев.