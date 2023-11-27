Стратегический авиазавод по производству БПЛА в Киеве попал под ракетный удар

Стратегический авиазавод в районе аэропорта Жуляны в Киеве, на котором производятся беспилотники для Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский ракетный удар, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

Стратегический авиазавод по производству БПЛА в Киеве попал под ракетный удар
© Vyacheslav Madiyevskyy / Global Look Press

Как уточнил военный, удар был нанесен ночью в пятницу, 24 ноября. Некоторое время ушло на подтверждение результатов операции — были получены видеокадры взрывов. «Попадания пришлись по "Заводу 410", известному как завод гражданской авиации. По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для нужд ВСУ», — подчеркнул Лебедев.

Ранее стало известно, что Россия стала применять карбон в производстве корпуса БПЛА камикадзе «Герань-2». Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала.

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