Пленный украинский военный пожаловался на отказников в рядах ВСУ

Попавший в плен украинский военный Богдан Куманский заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень много "отказников" и случаев самовольного оставления части. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

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По словам Куманского, в украинской армии не хватает личного состава. Поэтому командование для затыкания дыр на фронте бросает на передовую любых солдат, независимо от уровня их подготовки. Куманский утверждает, что подобные действия украинского командования привели к существенному увеличению числа "отказников" и случаев самовольного оставления подразделений.