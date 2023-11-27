Спецоперация на Украине 27 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 ноября 2023 года.

Российские военные поразили хранилища авиатоплива ВСУ в одной из областей

Хранилища авиационного топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразили российские военные в Полтавской области. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, российские солдаты ударили по противнику беспилотными летательными аппаратами, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и ракетными войсками.

В МО РФ сообщили о потере ВСУ на донецком направлении до 200 военнослужащих

Вооруженные силы Украины потеряли до 200 военнослужащих, 6 автомобилей и один танк на донецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как пишет военное ведомство, российские войска отразили три атаки противника в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике нескольких штурмовых бригад армии Украины в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка ДНР.

В МО РФ сообщили о перехвате за сутки 53 беспилотников ВСУ

Более 50 беспилотных летательных аппаратов украинской стороны перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.