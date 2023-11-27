ТАСС: ВСУ не используют западную бронетехнику в Запорожье из-за погоды

"Для нас зима и лето не играют роли, наше оборудование и наши люди всегда готовы к действию. Однако для ВСУ ситуация усложнилась: их тактика изменилась, погода изменилась, их иностранная техника не так хорошо проходит по нашим местам. Бронетранспортеры застревают сразу же", - отметил Метис.

По его словам, ВСУ в настоящее время пытаются продвигаться на этом участке фронта малыми группами. Военный разъяснил, что раньше российское подразделение тоже использовало тяжелую и легкую бронетехнику для продвижения, а теперь они передвигаются пешком, скрытно, по лесным полосам. 23 ноября экс-генерал ВСУ заявил о неприятном сюрпризе для Украины на Запорожском направлении. По словам военного, за последнюю неделю российские войска установили около 25 минных полей.