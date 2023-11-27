Назван срок передачи Министерству обороны первых морских дронов РФ

Первые морские дроны российского производства будут поставлены Министерству обороны до конца года, они пройдут испытания в зоне специальной военной операции (СВО), такие сроки назвал управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. Его слова приводит РИА Новости.

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«С Минобороны уже оговорена поставка первых десяти единиц, которые мы должны отправить до конца этого года», — уточнил Даниленко.

Он добавил, что это будет первая партия морских беспилотников, которые испытают в зоне спецоперации.