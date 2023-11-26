Cредства ПВО уничтожили украинский дрон над Смоленской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Смоленской областью
Силы ПВО около 23:20 мск уничтожили украинский БПЛА самолётного типа над территорией Смоленской области.
Об этом сообщили в Минобороны.
«Около 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Смоленской области.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средства радиоэлектронной борьбы обезвредили очередной украинский беспилотник самолётного типа.