Губернатор Орловской области: средства РЭБ обезвредили украинский БПЛА

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили очередной украинский беспилотник самолётного типа, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Средства РЭБ обезвредили украинский дрон в Орловской области
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В своём Telegram-канале он рассказал, что дрон противника рухнул в промзоне города Ливны, пострадавшие отсутствуют.

«В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России заявило, что силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Брянской, Смоленской и Тульской областях.