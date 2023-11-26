Средства РЭБ обезвредили украинский дрон в Орловской области

Губернатор Орловской области: средства РЭБ обезвредили украинский БПЛА
Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили очередной украинский беспилотник самолётного типа, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
В своём Telegram-канале он рассказал, что дрон противника рухнул в промзоне города Ливны, пострадавшие отсутствуют.
«В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны России заявило, что силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Брянской, Смоленской и Тульской областях.