По его словам военного, это случится, если РФ продолжит наращивать производство вооружений и улучшать военные технологии. "Мы к этому готовимся", - заявил он. Наев также указал, что на Украине строят оборонительные сооружения и ставят мины. Также проводится обучение украинских войск, отметил он. На прошлой неделе бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия находится на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных. До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины.