Вооруженных силы Украины (ВСУ) готовятся к возможному расширению границ конфликта с Российской Федерацией. Об этом заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев, передает телеканал ABC News.
"Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины", - сказал он.
По его словам военного, это случится, если РФ продолжит наращивать производство вооружений и улучшать военные технологии. "Мы к этому готовимся", - заявил он. Наев также указал, что на Украине строят оборонительные сооружения и ставят мины. Также проводится обучение украинских войск, отметил он. На прошлой неделе бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия находится на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных. До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины.
Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.