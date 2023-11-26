Франция поставит истребители Rafale в Казахстан и Узбекистан

Франция предлагает Казахстану и Узбекистану свои истребители Rafale. Об этом сообщила газета La Tribune со ссылкой на источники.

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По данным издания, французская компания Dassault Aviation ведет работу в этом направлении "на протяжении нескольких месяцев", при этом Казахстан и Узбекистан "заинтересовались истребителями Rafale".

Как указала La Tribune, Узбекистан может приобрести до 24 истребителей. Вместе с тем, как отмечает газета, не исключено, что Ташкент будет рассматривать и самолеты производства других стран.

Казахстан также намерен обновить парк боевых самолетов, сообщает издание, однако перспективы поставки истребителей Rafale в эту страну "кажутся более отдаленными".