В Израиле утвердили план боевых действий после окончания перемирия

В Израиле утвердили план боевых действий в секторе Газа после окончания перемирия. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

Уточняется, что начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви вместе с командующим Южным командованием оценил ситуацию в Южном командовании и утвердил планы продолжения боевых действий после завершения гуманитарной паузы.

Ранее стало известно, что Египетская делегация по безопасности начала процедуру обмена заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что получила от Красного Креста данные о передаче его сотрудникам в секторе Газа 14 израильских и троих иностранных заложников, один из которых россиянин.

Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, освобождение россиянина произошло вне списка об обмене.