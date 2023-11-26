СМИ сообщили подробности атаки Украины беспилотниками по России

Украинская военная разведка спланировала массированный удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по российским регионам в ночь на воскресенье, 26 ноября, как ответ на атаку «Шахедов» на Киев накануне. О подготовки операции сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственный источник.

Инсайдер уточнил, что атака началась в 3:30 и завершилась в 9:20. В результате около 35 дронов были выпущены по объектам Москвы и области, а также в Туле и в Смоленске.