Военные эксперты: западные танки оказались неэффективными для ВСУ
Основные боевые танки Leopard, Challenger, Abrams не помогли ВСУ изменить ситуацию на поле боя в свою сторону, отметили западные военные эксперты. Об этом пишет Business Insider.
Аналитики пояснили, что танки не стали волшебным оружием, не смогли кардинально переломить ситуацию на линии противостояния.
По их мнению, в настоящее время руководству ВСУ следует принять решение, как действовать дальше, с учетом таких факторов, как грядущий зимний период, провал контрнаступления, а также активных действий ВС РФ.
Ранее военные аналитики раскритиковали ВСУ за неумение грамотно применять тяжелую военную технику на поле боя.
По их оценке, украинские военные могли бы завершить конфликт за две недели, если бы грамотно использовали предоставленные танки.
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