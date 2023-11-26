Военные эксперты: западные танки оказались неэффективными для ВСУ

Основные боевые танки Leopard, Challenger, Abrams не помогли ВСУ изменить ситуацию на поле боя в свою сторону, отметили западные военные эксперты. Об этом пишет Business Insider.

Аналитики пояснили, что танки не стали волшебным оружием, не смогли кардинально переломить ситуацию на линии противостояния.

По их мнению, в настоящее время руководству ВСУ следует принять решение, как действовать дальше, с учетом таких факторов, как грядущий зимний период, провал контрнаступления, а также активных действий ВС РФ.

Ранее военные аналитики раскритиковали ВСУ за неумение грамотно применять тяжелую военную технику на поле боя.