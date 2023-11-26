Украинский телеканал рассекретил информацию о потерях в рядах ВСУ

Украинский телеканал «1+1» в бегущей строке рассекретил информацию о серьезных потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем извинился за «опечатку». Кадры из эфира приводит Telegram-канал «Военный обозреватель».

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В сообщении со ссылкой на Минобороны Украины говорилось, что за время военного конфликта не выжили и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ.

Бегущая строка с такими сведениями была пущена в эфир во время национального телемарафона. Уточняется, что руководство канала после звонка из офиса президента Украины Владимира Зеленского «извинилось за опечатку».