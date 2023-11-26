Российские войска уничтожили американскую самоходку
Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 26 ноября — в материале «Рамблера».
Купянское и Краснолиманское направление
На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка (Харьковская область).
ВСУ потеряли до 20-ти военнослужащих, два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Гвоздика» и артсистема М777.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку противника в районе Серебрянского лесничества. ВСУ утратили до 60-ти военнослужащих и два автомобиля.
Донецкое и Южно-Донецкое направления
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отбили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка.
Противник потерял в столкновениях и в ходе контрбатарейной борьбы до 200 наемников, солдат и офицеров, танк, САУ «Krab», две гаубицы «Акация», орудие «Мста-Б», гаубицу Д-20, САУ«Гвоздика», гаубицу Д-30 и орудие М119 производства США, шесть автомобилей.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку в районе населенного пункта Шевченко, улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих и два автомобиля.
Запорожское и Херсонское направления
На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение ВСУ в районе населенного пункта Работино. Потери противника составили до 35-ти военнослужащих, танк и два автомобиля.
На Херсонском направлении противник потерял до 55-ти военнослужащих и четыре автомобиля.
Кроме того, подчеркнули в Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.
Удары в 128-ми районах
Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по ВСУ в 128-ти районах.
Расчеты ПВО и операторы антидроновых подразделений сбили 53 украинских беспилотных летательных аппарата, силы ПВО уничтожили два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области.
Итоги с начала СВО
В общей сложности за период с 22 февраля 2022 года по 26 ноября 2023 года уничтожено 542 самолета, 255 вертолетов, 9236 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13629 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7187 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15642 единицы специальной военной автомобильной техники.