Российские войска уничтожили американскую самоходку

Российские войска продолжают отражать атаки ВСУ и наносить ущерб противнику на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Главное из сводки Минобороны РФ на 26 ноября — в материале «Рамблера».

Купянское и Краснолиманское направление

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На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка (Харьковская область).

ВСУ потеряли до 20-ти военнослужащих, два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Гвоздика» и артсистема М777.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку противника в районе Серебрянского лесничества. ВСУ утратили до 60-ти военнослужащих и два автомобиля.

Донецкое и Южно-Донецкое направления

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отбили три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка.

Противник потерял в столкновениях и в ходе контрбатарейной борьбы до 200 наемников, солдат и офицеров, танк, САУ «Krab», две гаубицы «Акация», орудие «Мста-Б», гаубицу Д-20, САУ«Гвоздика», гаубицу Д-30 и орудие М119 производства США, шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку в районе населенного пункта Шевченко, улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих и два автомобиля.

Запорожское и Херсонское направления

На Запорожском направлении российские войска нанесли поражение ВСУ в районе населенного пункта Работино. Потери противника составили до 35-ти военнослужащих, танк и два автомобиля.

На Херсонском направлении противник потерял до 55-ти военнослужащих и четыре автомобиля.

Кроме того, подчеркнули в Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Удары в 128-ми районах

Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по ВСУ в 128-ти районах.

Расчеты ПВО и операторы антидроновых подразделений сбили 53 украинских беспилотных летательных аппарата, силы ПВО уничтожили два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области.

Итоги с начала СВО