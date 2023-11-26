ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия

Движение ХАМАС направило посредникам протест, обвинив Израиль в нарушении условий перемирия в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В воскресенье арабские СМИ заявили, что израильский беспилотник атаковал лагерь беженцев в центральной части анклава. Один палестинский фермер погиб.

Палестинское общество Красного Полумесяца также сообщило, что, несмотря на перемирие, Израиль нанес удар по двум фермерам. Один погиб. второй получил ранение.

Ранее Израиль допустил, что перемирие будет продлено в обмен на дальнейшее возвращение заложников.