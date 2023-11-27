Добровольцы в зоне СВО поразили опорный пункт ВСУ

Башкирские добровольцы в зоне специальной военной операции (СВО) поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) из новейших российских танков Т-90М «Прорыв», об этом рассказали в Минобороны, передает РИА Новости.

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Отмечается, что военнослужащие башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина уничтожили место дислокации противника и склад с боеприпасами в Серебрянском лесничестве.

Экипаж танка действовал с закрытых огневых позиций. Он произвел серию выстрелов по разведанному опорному пункту. Координаты целей в режиме реального времени с передовой им передавали бойцы разведгруппы «Айгир», также укомплектованной жителями Башкирии.