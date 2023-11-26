Шойгу рассказал о системе ПВО в странах ОДКБ
Главы Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что у ОДКБ есть системы противовоздушной обороны с каждым из государств. Видео опубликовал телеканал «Россия-1».
Шойгу пояснил, что системы ПВО у организации есть с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Арменией.
«Фактически она [система ПВО] создана на двустороннем уровне. Она оснащена, она работает, мы периодически проводим учения, поддерживаем ее в боевом состоянии», — отметил министр.
Шойгу пояснил, что с каждой страной, входящей в ОДКБ, Россия подписала двустороннее соглашение. Система была создана именно на основе соглашений, резюмировал министр обороны.
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