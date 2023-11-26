Шойгу рассказал о системе ПВО в странах ОДКБ

Главы Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что у ОДКБ есть системы противовоздушной обороны с каждым из государств. Видео опубликовал телеканал «Россия-1».

Шойгу пояснил, что системы ПВО у организации есть с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Арменией.

«Фактически она [система ПВО] создана на двустороннем уровне. Она оснащена, она работает, мы периодически проводим учения, поддерживаем ее в боевом состоянии», — отметил министр.