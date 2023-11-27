Названы две возможные причины полномасштабного конфликта между РФ и НАТО

«Несомненно, существует риск непреднамеренного военного столкновения между Россией и НАТО в результате ошибки или провокации. Вспомним, когда украинская ракета залетела на территорию Польши в прошлом году. Тогда Польша и страны Балтии заявляли, что это российская ракета, еще до каких-либо разбирательств. Тем не менее только США одернули всех и признали, что это была украинская ракета», — напомнил политолог.