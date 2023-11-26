Украину снова атаковали черными дронами

Жители снова заметили в небе над Киевом черные дроны, которыми до этого Россия впервые атаковала Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

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Горожане поделились в сети кадрами применения устройств в небе над Киевом.

25 ноября спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат рассказал, что Россия начала применять карбон в производстве корпуса беспилотников-камикадзе «Герань-2».

Кроме того, появились видеокадры, на которых запечатлены обломки одного из таких устройств. На них было видно, что летательный аппарат окрашен в черный цвет, чтобы его было труднее заметить в ночном небе.

Тогда же ночью и днем в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Уточнялось, что в воздушном пространстве Киевской области было обнаружено большое количество дронов, направлявшихся к столице Украины с разных направлений.