Силы ПВО сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Средства ПВО обнаружили над акваторией Азовского моря две украинские зенитные ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Оба снаряды были сбиты, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
В пресс-службе пояснили, что С-200 были обнаружены в воскресенье, 26 ноября, около 11:00 мск.
«Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что взрыв в Таганроге произошел в результате удара зенитной ракетой С-200, которая была перехвачена российскими средствами ПВО.
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