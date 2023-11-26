Силы ПВО сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

Средства ПВО обнаружили над акваторией Азовского моря две украинские зенитные ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Оба снаряды были сбиты, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В пресс-службе пояснили, что С-200 были обнаружены в воскресенье, 26 ноября, около 11:00 мск.

«Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря», — отметили в ведомстве.