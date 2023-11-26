СМИ: Киев собрал под ружье миллион мужчин и женщин

Украина в прошлом году держала на военном положении до одного миллиона солдат. Из них были ранены и убиты до 190 тысяч человек, а также до 70 тысяч мобилизованных граждан уклонились от призыва. Об этом пишут британские журналисты, ссылаясь на самих добровольцев и заявления от чиновников.

«Эксперты и местные чиновники предполагают, что в прошлом году под ружьем [на военном положении — прим. URA.RU) находился один миллион человек, включая территориальную оборону, спецслужбы и пограничников, что вдвое больше, чем до февраля 2022 года», — передает Financial Times.

При этом уточняется, что около 70 тысяч украинских солдат были убиты и до 120 000 ранены. Кроме того почти 20 000 украинских мужчин уклонились от призыва, передают авторы материала.

Журналисты уточняют, что в среднем из четырех жителей Украины, только один приходит в военкомат добровольно. Граждане, которые проходят медкомиссию, чаще всего имеют медицинские противопоказания и не могут воевать по состоянию здоровья. При этом в стране проживают в целом до 40 миллионов человек. С целью привлечь новых людей к военной службе, Министерство обороны Украины обещает, что добровольцы не будут лежать в окопах. В военном ведомстве говорят о том, чтобы привлекать больше IT-специалистов для управления дронами.