Израиль получил третий список освобождаемых заложников

В Израиле начинается третий раунд освобождения заложников и заключенных. Тель-Авив получил список лиц, которых ХАМАС намерен освободить в воскресенье, 26 ноября. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

В офисе премьер-министра заявили рано утром в воскресенье, что Израиль получил список заложников, которые, как ожидается, сегодня будут освобождены. Эта информация была передана соответствующим семьям.

Это уже третий раунд обмена удерживаемыми лицами. В субботу были освобождены 17 пленников ХАМАС и 39 палестинцев, задержанных и арестованных Тель-Авивом.