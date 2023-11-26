СМИ: наступление зимы усложнит ситуацию для украинской армии

С наступлением зимы ситуация для Вооружённых сил Украины на фронте усложнится, пишет издание Daily Express со ссылкой на эксперта Economist Intelligence Group Марио Бикарски.

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«С наступлением зимы погодные условия могут ещё больше усложнить ситуацию», — говорится в публикации.

Эксперт напомнил, что в прошлом году Вооружённые силы России успешно провели крупную наступательную операцию, несмотря на суровые погодные условия.

Бикарски добавил, что в этом году может произойти нечто похожее.