Спецоперация на Украине 26 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 ноября 2023 года.

МО России сообщило об уничтожении Су-25 полевых позиций ВСУ на донецком направлении

Экипажи российских штурмовиков Су-25 ракетными ударами уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло на донецком направлении. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Командир танковой роты ВС РФ рассказал об уничтожении опорников и танка ВСУ

Командир танковой роты российских Вооруженных сил рассказал о работе экипажей танков, сообщает ТАСС.

По словам Максима, получилось попасть в танк, который тоже стоял на закрытой огневой позиции. Боец участвовал в освобождении стратегически важного населенного пункта.

В бою танк получил повреждения, в результате чего отказала система управления огнем, а сам Максим получил тяжелую контузию, однако продолжил вести бой.

Свою первую государственную награду он получил в должности командира танка и звании сержанта в 2022 году.

Пушилин: 12-летний мальчик пострадал из-за обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Мальчик 2012 года рождения получил травмы после обстрела со стороны Украины города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщает RT со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

В настоящее время ребёнок находится в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.