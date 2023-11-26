Мобилизация: последние новости на сегодня 26 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Кадыров сообщил о вылете спецборта с добровольцами из Грозного в зону СВО

Очередной спецборт с добровольцами вылетел из Грозного в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова.

По словам политика, они прибыли в Грозный из разных уголков страны для последующего участия в спецоперации. Каждый из молодых людей предварительно прошел боевую подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет им современную боевую экипировку и возмещает все расходы на дорогу.

В Крыму суд закрыл дело об оставлении службы после смерти мобилизованного

В Крыму закрыли уголовное дело, по которому проходил призванный на службу по мобилизации Игорь Акуренко, сообщает news.ru.

Он обвинялся в самовольном оставлении места службы. Мужчина 17 января 2023 года не явился в срок на службу в воинскую часть без уважительных причин и уклонялся от нее до 20 марта.

11 августа фигурант скончался. Причина смерти и ее обстоятельства неизвестны.

Участники СВО прочитали стихи для мам в честь Дня матери

Российские военнослужащие поздравили всех мам страны с Днем матери со своих боевых постов в зоне проведения специальной военной операции, сообщает телеканал «Звезда».

Они поблагодарили матерей за их нежную заботу, переживания, поддержку и воспитание.