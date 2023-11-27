Экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ

Экипажи истребителей Су-34 Военно-космических (ВКС) России авиационными бомбами уничтожили блиндажи, личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, 20 бойцами уничтожены блиндаж, личный состав и техника ВСУ на херсонском направлении. Он отметил, что экипажи получили координаты цели, выполнили необходимые расчеты. Кроме того, был произведен полет по маршруту на предельно малых высотах, оценен рельеф местности.