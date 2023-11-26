Украина не сможет продержаться в конфликте с Россией дольше февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

По его словам, американские власти будут до последнего отрицать поражение Киева. Главным фактором для такого прогноза выступает нежелание западных стран продолжать оказывать финансовую поддержку бывшей советской республике. В США неоконсерваторы, а также администрация президента Джо Байдена будут до последнего отрицать данную реальность.

«Даже если посадить их голыми на кол в пустыне, облить бензином и поджечь, они все равно скажут, что огня нет, и им не жарко», — сказал Джонсон.