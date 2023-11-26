Экс-аналитик ЦРУ назвал сроки окончания конфликта на Украине

Украина не сможет продержаться в конфликте с Россией дольше февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

Экс-аналитик ЦРУ назвал сроки окончания конфликта на Украине
© РИА Новости

По его словам, американские власти будут до последнего отрицать поражение Киева. Главным фактором для такого прогноза выступает нежелание западных стран продолжать оказывать финансовую поддержку бывшей советской республике. В США неоконсерваторы, а также администрация президента Джо Байдена будут до последнего отрицать данную реальность.

«Даже если посадить их голыми на кол в пустыне, облить бензином и поджечь, они все равно скажут, что огня нет, и им не жарко», — сказал Джонсон.

Он также указал, что американские элиты настолько убеждены в своей «святой миссии», заключающейся в доминировании США и подавлении России и Китая, что они никогда не смягчат свою позицию.

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