Экс-аналитик ЦРУ назвал сроки окончания конфликта на Украине
Украина не сможет продержаться в конфликте с Россией дольше февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.
По его словам, американские власти будут до последнего отрицать поражение Киева. Главным фактором для такого прогноза выступает нежелание западных стран продолжать оказывать финансовую поддержку бывшей советской республике. В США неоконсерваторы, а также администрация президента Джо Байдена будут до последнего отрицать данную реальность.
«Даже если посадить их голыми на кол в пустыне, облить бензином и поджечь, они все равно скажут, что огня нет, и им не жарко», — сказал Джонсон.
Он также указал, что американские элиты настолько убеждены в своей «святой миссии», заключающейся в доминировании США и подавлении России и Китая, что они никогда не смягчат свою позицию.