Стало известно о решении США развернуть в Азии новые ракеты средней дальности

«Мы протестировали ракеты, сегодня у нас есть батарея или две из них. В 2024 году мы намерены развернуть эту систему в Индо-Тихоокеанском регионе. Я не собираюсь говорить, где и когда, но мы их разместим», — заявил Флинн на Галифаксском форуме по международной безопасности.