В Раде решили расширить полномочия сотрудников военкоматов

На Украине до конца текущего года разработают закон, который позволит увеличить полномочия сотрудников территориальных центров комплектования, которые выполняют функции военкоматов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

По его словам, центры не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы.

«Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать», — заявил он.

Отмечается, что проект закона расширит права сотрудников военкоматов.