Кадыров: В зону СВО вылетел спецборт

Добровольцы вылетели специальным рейсом из международного аэропорта Грозный в зону проведения спецоперации, сообщал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, бойцы прибыли в республику со всех регионов России. Перед отправкой в зону боевых действий они прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Как отметил Кадыров, «наши герои решили встать на защиту интересов России, чтобы не дать врагу реализовать свои гнусные планы.