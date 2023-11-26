В Киеве объявили воздушную тревогу

В украинской столице объявлена воздушная тревога. Об этом Украины.

Сигналы тревоги также звучат в Киевской области, местные СМИ пишут о взрывах в регионе. По данным издания Киев «летят ударные [беспилотные летательные аппараты] БПЛА». Также сообщается взрывах в Черкассах.

Утром 25 ноября в Киеве раздались взрывы, они доносились из нескольких районов города, в том числе из окрестностей аэропорта Жуляны.