В Киеве объявили воздушную тревогу

В украинской столице объявлена воздушная тревога. Об этом Украины.

В Киеве объявили воздушную тревогу
© Reuters

Сигналы тревоги также звучат в Киевской области, местные СМИ пишут о взрывах в регионе. По данным издания Киев «летят ударные [беспилотные летательные аппараты] БПЛА». Также сообщается взрывах в Черкассах.

Утром 25 ноября в Киеве раздались взрывы, они доносились из нескольких районов города, в том числе из окрестностей аэропорта Жуляны.

«Даже не припомню, когда так интенсивно было, особенно Жулянам досталось», — сообщил один из очевидцев.

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