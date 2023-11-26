В Киеве объявили воздушную тревогу
В украинской столице объявлена воздушная тревога. Об этом Украины.
Сигналы тревоги также звучат в Киевской области, местные СМИ пишут о взрывах в регионе. По данным издания Киев «летят ударные [беспилотные летательные аппараты] БПЛА». Также сообщается взрывах в Черкассах.
Утром 25 ноября в Киеве раздались взрывы, они доносились из нескольких районов города, в том числе из окрестностей аэропорта Жуляны.
«Даже не припомню, когда так интенсивно было, особенно Жулянам досталось», — сообщил один из очевидцев.
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