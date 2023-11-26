Кадыров сообщил о ликвидации диверсантов в пригороде Артемовска

"Бойцы отдельного батальона ППСП "Грозный" МВД по ЧР <…> совместно с военнослужащими 2-го армейского корпуса уничтожили очередную группу диверсантов в пригороде Бахмута. Информацию о местонахождении противника им передали оперативники специального отряда "Ахмат", - написал он.