Сладков: ВC России пробили самый крепкий участок обороны ВСУ в Авдеевке
Военкор Александр Сладков заявил, что российские силы пробили самый крепкий участок обороны ВСУ в районе Авдеевки.
В своем Telegram-канале журналист связал успех ВС РФ с высоким уровнем взаимодействия пехоты, танков, разведки и артиллерии.
Действия российских бойцов военкор назвал подвигом, поскольку киевский режим на протяжении нескольких лет укреплял оборону на этом участке фронта.
"Наши парни пробили Авдеевскую промку. Противник должен понять все несчастье своего положения", - написал Сладков.
Ранее другой военкор Юрий Котенок опубликовал сообщение, что российские военные полностью освободили Авдеевскую промзону в районе железнодорожной станции "Ясиноватая 2". Противник отчаянно сопротивлялся, но штурмовики ВС РФ смогли выбить ВСУ с этой точки.
"Ни многолетние укрепления, ни кассетные боеприпасы, которые враг сыпал десятками тысяч, ни численное превосходство, не смогли помочь ему удержаться в этом укрепрайоне", - отметили военкоры.