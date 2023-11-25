Военкор Котенок: ВС РФ освободили часть Авдеевки

Вечером 26 ноября Авдеевская промзона полностью освобождена от ВСУ. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.

«Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ. Они сидели там с 2014-го года. Теперь (враг) выбит», — написал военкор.

Котенок отметил, что для украинских националистов это серьезный удар. Промзона — важная часть всего авдеевского укрепрайона, который заявлялся киевской пропагандой как неприступный.