Военкор Котенок: ВС РФ освободили часть Авдеевки
Вечером 26 ноября Авдеевская промзона полностью освобождена от ВСУ. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.
«Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ. Они сидели там с 2014-го года. Теперь (враг) выбит», — написал военкор.
Котенок отметил, что для украинских националистов это серьезный удар. Промзона — важная часть всего авдеевского укрепрайона, который заявлялся киевской пропагандой как неприступный.
Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными проблемами в Авдеевкею И только лишь чудо позволит ВСУ удержать контроль над этим городом, сообщали накануне западные СМИ.