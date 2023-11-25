Израиль пригрозил возобновить бои в Газе, если заложников не отпустят к полуночи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова возобновить военную операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС до полуночи по местному времени (01:00 по московскому) не выполнит свою часть договора по освобождению заложников. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил Channel 13, ссылаясь на источник в системе безопасности.

— Если ХАМАС не освободит заложников к полуночи, мы можем вернуться к маневрированию в секторе Газа, — заявил источник телеканала.

В минувшую среду руководство Израиля одобрило сделку с радикалами по перемирию и освобождению заложников. Первый этап договоренности предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, которые находятся в Газе, на 150 заключенных граждан Палестины, содержащихся в тюрьмах еврейского государства.