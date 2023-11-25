На Украине оценили возможность систем ПВО защитить Киев

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева не смогут защитить город от российских ударов. С такой оценкой выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

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По словам Соскина, 25 ноября системы ПВО работали на пределе. Он также посетовал на то, что украинские военные не могут подавлять российские беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы.

Соскин обвинил Киев в неспособности защитить страну и предрек ухудшение ситуации.